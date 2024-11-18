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الكشف عن توجيهات رئاسية بشان المبعدين قسريا الذين سقطت اسمائهم من الكشوفات(سار) - أخبار كلمتك

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الكشف عن توجيهات رئاسية بشان المبعدين قسريا الذين سقطت اسمائهم من الكشوفات(سار) - أخبار كلمتك

الكشف عن توجيهات رئاسية بشان المبعدين قسريا الذين سقطت اسمائهم من الكشوفات(سار) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:09 مساءً - كلمتك/

أكد المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية جابر محمد، أن هناك توجيهات للرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي بضم جميع العسكريين والمدنيين في كشوفات المستحقات المالية.

وقال جابر في منشورًا له على حائط صفحته بمنصة "أكس" إن "مجلس القيادة الرئاسي لن يخذل المسرحين الجنوبيين اطلاقا حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى وصرف المستحقات المالية لأكثر من 34 ألف عسكري وأمني".

وأشار إلى أن "هناك توجيهات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي إلى اللجنة المشكلة برئاسة القاضي سهل حمزة بمواصلة إعداد الكشوفات لمن سقطت اسمائهم من كشوفات الدفعة الأولى".

وبيّن أنه "في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إعلان التسوية الأولى برئاسة القاضي سهل حمزة وبمشاركة كل أعضاء اللجنة أكد بأن اللجنة وبحسب تكليف المجلس الرئاسي تواصل أعمالها لإعداد الكشوفات للدفعة الثانية وبالتالي، نؤكد للجميع بأن مجلس القيادة يولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا".

ويرى جابر أن "خطوة تسوية أوضاع العسكريين والمدنيين تهدف إلى تحقيق العدالة والإنصاف كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي".

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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