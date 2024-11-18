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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الدكتور ابراهيم مشبح - أخبار كلمتك

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الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الدكتور ابراهيم مشبح - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الدكتور ابراهيم مشبح - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك/خاص:

بعث الأخ الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساه بوفاة الدكتور ابراهيم احمد محمد مشبح .
جاء فيها 
تلقينا خبر وفاة الدكتور ابراهيم مشبح بكل حزن واسف راجين له من الله الرحمه والمغفره .
وبهذا المصاب الجلل ننقل تعازينا ومواساتنا لأخيه المهندس محمد احمد مشبح وولده احمد ابراهيم  مشبح وكل ال مشبح .
وتعتبر وفاه الدكتور الاستاذ ابراهيم خساره للجميع .
ونسأل الله للفقيد الرحمه 
وان يلهم الجميع الصبر والسلوان 
وانا لله وانا اليه راجعون
علي ناصر محمد.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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