بعث الأخ الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساه بوفاة الدكتور ابراهيم احمد محمد مشبح .
جاء فيها
تلقينا خبر وفاة الدكتور ابراهيم مشبح بكل حزن واسف راجين له من الله الرحمه والمغفره .
وبهذا المصاب الجلل ننقل تعازينا ومواساتنا لأخيه المهندس محمد احمد مشبح وولده احمد ابراهيم مشبح وكل ال مشبح .
وتعتبر وفاه الدكتور الاستاذ ابراهيم خساره للجميع .
ونسأل الله للفقيد الرحمه
وان يلهم الجميع الصبر والسلوان
وانا لله وانا اليه راجعون
علي ناصر محمد.
الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الدكتور ابراهيم مشبح - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - كلمتك/خاص:
بعث الأخ الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساه بوفاة الدكتور ابراهيم احمد محمد مشبح .
بعث الأخ الرئيس علي ناصر محمد برقية عزاء ومواساه بوفاة الدكتور ابراهيم احمد محمد مشبح .
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