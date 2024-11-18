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السفير بحاح يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية ملف المدارس اليمنية - أخبار كلمتك

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السفير بحاح يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية ملف المدارس اليمنية - أخبار كلمتك

السفير بحاح يبحث مع مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية ملف المدارس اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - كلمتك/خاص:

بحث سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري لقطاع العلاقات الثقافية الدولية السفير ياسر شعبان عدداً من القضايا المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية في مصر.

واستعرض السفير بحاح الجهود التي بذلتها السفارة في تقنين اوضاع المدارس وفقاً لقوانين وانظمة البلد المضيف، وحرص السفارة الكامل على تقديم خدمة تعليمية مناسبة لابناء الجالية لا تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية لجمهورية مصر العربية التي كانت الراعي الاول للنهضة التعليمية في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.

واشار السفير بحاح الى ان اغلاق المدارس في هذا التوقيت من العام الدراسي تسبب في ابقاء اكثر من ستة الف طالب في المنازل وبات يهدد بخروجهم من المنظومة التعليمية، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة الالتحاق بالمدارس المصرية التي باتت تشترط الحصول على اقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الاجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولاً بها خلال السنوات الماضية والتي تمكن الطالب من الحصول على الاقامة بموجب شهادة القيد الدراسية.

كما بحث اللقاء مسألة تنظيم الاسبوع الثقافي اليمني في القاهرة ودوره في تعزيز الروابط الثقافية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقرر الاتفاق على تحديد موعد وبرنامج الفعاليات خلال الفترة القريبة القادمة.

وجدد السفير بحاح التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين بلادنا وجمهورية مصر العربية التي كانت وستظل احد اهم الداعمين لقضية الشعب اليمني وقيادته الشرعية، مهنئاً السفير ياسر شعبان توليه مهامه الجديدة مساعداً للوزير لشئون العلاقات الثقافية الدولية.

من جانبه اكد مساعد وزير الخارجية المصري لشئون العلاقات الثقافية الدولية السفير ياسر شعبان على اهتمام قيادة الوزارة بملف المدارس اليمنية وخلق الحلول المناسبة لضمان استمرار العملية التعليمية لابناء الجالية اليمنية، معرباً عن الانفتاح الكامل للتعاون في الفعاليات الثقافية بين البلدين خلال الفترة المقبلة..

حضر اللقاء المستشار الدكتور منيف الضبياني والمستشار الاعلامي بليغ المخلافي والمستشار الثقافي الدكتور هادي الصبان ومن الجانب المصري السفيرة علياء  برهان  نائب مساعد الوزير لشئون العلاقات الثقافية الدولية.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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