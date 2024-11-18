رئيس مجلس القيادة يستقبل قيادة فرقة الاوركسترا اليمنية - أخبار كلمتك

استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاثنين، فرقة الاوركسترا اليمنية بقيادة المايسترو محمد القحوم التي احيت الليلة الماضية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض حفلا موسيقيا وغنائيا بهيجا.

واشاد فخامة الرئيس في اللقاء الذي حضره وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، ورئيس مؤسسة حضرموت للثقافة الشيخ عبدالله بقشان، وعضو المؤسسة الشيخ عبدالله باحمدان، والفنانين اروى، وحسين محب بالأداء الموسيقي المبهر لفرقة الاوركسترا اليمنية خلال الحفل الذي نظمته وزارة الثقافة السعودية بالتعاون مع وزارة الاعلام والثقافة والسياحة اليمنية، ومؤسسة حضرموت للثقافة.

كما اشاد فخامته بدور الاشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في رعاية الحفل الذي قدم اوركسترا يمنية محترفة يفيض بالجمال والابداع من فكرة ملهمة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني كمنبر فاعل للدبلوماسية الثقافية الخلاقة.

واكد الرئيس حرص الدولة على رعاية الفنون والثقافة والآداب، بما فيها فرقة الاوركسترا، واسهاماتها المتميزة في اعادة احياء وتقديم التراث الموسيقي والغنائي والفلكلور الشعبي اليمني العريق الى العالم بقالب أوركسترالي عصري منافس.

واعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي ان اللقاء بقيادة الاوركسترا اليمنية هو رسالة تقدير لكافة العاملين على هذا العمل الفني الرائع، الذي يعول عليه في معركة الوعي وتعزيز قيم التعايش والسلام، ومكافحة العنصرية بكافة اشكالها.

ووجه فخامة الرئيس بتقديم الدعم المتاح للفرقة الموسيقية ورسالتها السامية لبعث رسالة سلام عالمية، وصورة مشرفة عن اليمن وشعبه وثرائه الفني وموروثه الانساني الحضاري العريق.

‏‎وعرض اللقاء الى مسيرة الأوركسترا السيمفونية، وبرامجها المستقبلية لأحياء حفلات موسيقية في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، وفرص توجيه عوائد اعمالها الفنية لدعم المبادرات والمشاريع الانسانية في الداخل اليمني.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ومستشار رئيس مجلس القيادة عضو مجلس النواب عمر العمودي.

