فضيحة مدوية بشان القيادي الذي احرق نفسه بميدان السبعين بصنعاء(فيديو) - أخبار كلمتك

قال الخبير العسكري محمد الكميم:فضيحة الذي احرق نفسه في ‎#صنعاء المحتلة من أجل ادعاءه مظلومية نهب أرضه من قبل الأوقاف والقصة ان المدعو عبدالغني ضيف سالم جمعان سريع الرازحي وهو قيادي حوثيراني قدم الكثير للمسيرة المسرقانية وهو من ابناء صعده ومن عيال عم الناعق يحى صريع وبسط على أرض المواطن اليمني عبدالله القص والتي مساحتها 1200 لبنة في الستين بصنعاء ونهبها بتوجيهات جرذ الكهف كمكافأة له على تضحياته.

واضاف:لكن لأن الارض مغرية للمتهبشين والسرق فاعترض على التوجيهات عبدالمجيد الحوثي منتحل صفة رئيس هيئة الأوقاف على اعتبار انها اراضي وقف رغم صدور توجيهات اضافية من المنتحل صفة رئيس هيئة الأركان لمليشيات الحوثيراني الارهابية بتمكينة من الأرض وبعدها كلفوا لجنه من مكتب عبدالملك وفشلت وراحوا القضاء وفشلت في القضاء لأن ما بش وثائق مع هيئة الأوقاف ولا مع الرازحي ورجع عبد المجيد الحوثي حط عليها حراسه من لديه والاستيلاء عليها بالقوة وكان الذي مكلف بالاستيلاء عليها هو المدعو وليد العلوي مدير مكتب عبدالمجيد الحوثي وهاشم السقاف عمليات امين المداني وابو عمار شايم مكتب القياده والسيطره بوزارة الداخليه وأبو راغب السفياني من مكتب عبدالملك

واختتم:والفضيحه الكبرى أن الأرض ليست لهم جميعا وإنما للمواطن عبدالله القص الذي بذل جهود كبيرة وجمع القبائل لإستعادة أرضه دون فائدة الجريمة ان الذي احرق نفسه بيعتبر ان الارض اصبحت ملكه لأن فيها توجيهات من فأر المجاري والسارق عبدالملك الحوثيراني وانها أصبحت حق شرعي له وأن توجيهاته صك تمليك رسمي له إنها مصيبة وحلت على الشعب اليمني ونحن نرى اوباش الأرض بيتقاتلوا على املاكنا وحقوقنا وبيتنا واراضينا وبيقدموا على الانتحار حزنا عليها لانهم لم يتمكنوا من سرقتها ونهبها والسارق عبدالملك الحوثي الإيراني هو وعصابته الإجرامية الإرهابية تتقاسم منهوبات واملاك الشعب اليمني بعد بعد تقاسمهم منهوبات الدولة ومواردها الرسميةوهذا مشهد فيديو يلخص فيه رجل الأعمال عبدالله القص ما تعرض له من تنكيل من احد قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران، وإيداعه المعتقل مع عدد من أولاده واخوته دون اي مسوغ، بعد تقديمه شكوى تتعلق بالاعتداء على ارضيتة من قبل عناصر المليشيات الارهابية

هذا جزء مما يعانيه الشعب اليمني من تلك المليشيات الارهابية