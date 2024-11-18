مدير عام المنصورة يلتقي أركان قوات الحزام الأمني بعدن - أخبار كلمتك

التقى مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة عدن، أحمد علي الداؤودي، في مكتبه، اليوم "الأثنين"، أركان قوات الحزام الأمني بالعاصمة، العقيد عمار سالم السرحي، كرس لمناقشة الأوضاع الأمنية في المديرية.



وتتطرق اللقاء، عدد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الأمنية، وسبل تعزيز الإستقرار والأمن في مديرية المنصورة.



وخلال اللقاء، أشاد مدير عام المنصورة، أحمد الداؤودي، بدور القطاع الثالث حزام أمني ( مديرية المنصورة ) في إستباب الأمن وإستقرار السكينة العامة، مؤكدا بأن السلطة المحلية بالمديرية تبذل كافة الجهود لتذليل الصعاب ودعم المهام المناطة لمنتسبي القطاع.



بدوره، عبر أركان قوات الحزام الأمني بعدن، العقيد عمار السرحي، عن شكره لقيادة السلطة المحلية بمديرية المنصورة، ممثلة بمديرها العام، أحمد الداؤودي، على دعمه المتواصل وجهوده المخلصة في خدمة أبناء المديرية بمختلف المجالات، مؤكدا إلتزام قوات الحزام الأمني بالتصدي لكل من يحاول المساس بأمن مديرية المنصورة والعاصمة عدن بشكل عام.

محمد القادري