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مخاوف من نهب معاشات هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

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مخاوف من نهب معاشات هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

مخاوف من نهب معاشات هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 11:14 صباحاً - كلمتك/خاص:

بعث عدد من العسكريين الجنوبيين المسرحين قسرا برسالة عاجلة الى مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بشان معاشاتهم.
وقال عدد من العسكريين المسرحين واسر الشهداء لكريتر سكاي:نناشد مدير الدائرة المالية الاستاذ/عبدلله عبدربه بعدما تم منع صرف مستحقاتنا من التسويه لشهر ( 9  )تحت ذريعة الاسم الرباعي.
واضافوا:بطائقنا العسكرية رباعي الاسم الا ان دفاتر المعاش التقاعدي ثلاثي الاسم حيث تم رفض صرف معاشاتنا بحجة ان دفاتر المعاش الاسم ثلاثي وهذا امر مفتعل من اجل التحايل لمصادرة المستحقات وتتحمل مسوؤليته دائرة التقاعد العسكري.
واختتموا:قمنا بتصحيح الاسماء في الدائرة المالية منذ اكثر من ١٠ ايام الا ان مستحقاتهم لم تنزل الى بنك القطيبي حتى يومنا هذا ونناشد مدير الدائرة المالية سرعة انزال مستحقاتهم من التسوية لشهر 9  تقديرا  لظروفهم الصعبة
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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