مخاوف من نهب معاشات هؤلاء في عدن - أخبار كلمتك

بعث عدد من العسكريين الجنوبيين المسرحين قسرا برسالة عاجلة الى مدير الدائرة المالية بوزارة الدفاع بشان معاشاتهم.

وقال عدد من العسكريين المسرحين واسر الشهداء لكريتر سكاي:نناشد مدير الدائرة المالية الاستاذ/عبدلله عبدربه بعدما تم منع صرف مستحقاتنا من التسويه لشهر ( 9 )تحت ذريعة الاسم الرباعي.

واضافوا:بطائقنا العسكرية رباعي الاسم الا ان دفاتر المعاش التقاعدي ثلاثي الاسم حيث تم رفض صرف معاشاتنا بحجة ان دفاتر المعاش الاسم ثلاثي وهذا امر مفتعل من اجل التحايل لمصادرة المستحقات وتتحمل مسوؤليته دائرة التقاعد العسكري.

واختتموا:قمنا بتصحيح الاسماء في الدائرة المالية منذ اكثر من ١٠ ايام الا ان مستحقاتهم لم تنزل الى بنك القطيبي حتى يومنا هذا ونناشد مدير الدائرة المالية سرعة انزال مستحقاتهم من التسوية لشهر 9 تقديرا لظروفهم الصعبة

