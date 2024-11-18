توقعات باجواء باردة في هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم ( 6 / 11 )
التاريخ : 18/11/2024 الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : أجواء باردة إلى شديدة البرودة
أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-
ذمار (رصابة) : 1.6
صنعاء : 6
عمران (قاع البون) : 5.2
إب (السدة) : 6.5
يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
- أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر على محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02- 04 درجات مئوية) وباردة على مرتفعات محافظات (إب، لحج وأبين) تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (05 - 10 درجات مئوية).
- رياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
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* يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
- المزارعين بأخذ التدابير اللآزمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.
الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر
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