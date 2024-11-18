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توقعات باجواء باردة في هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

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توقعات باجواء باردة في هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

توقعات باجواء باردة في هذه المدن اليمنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كلمتك/ خاص

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة  رقم ( 6 / 11 )
التاريخ : 18/11/2024   الوقت : 11:00:00
الحالة الجوية : أجواء باردة إلى شديدة البرودة 

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :- 
ذمار (رصابة) : 1.6
صنعاء : 6
عمران    (قاع البون) : 5.2
إب   (السدة) : 6.5

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:
-  أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر على محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02- 04 درجات مئوية) وباردة على مرتفعات محافظات (إب، لحج وأبين) تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (05 - 10 درجات مئوية).
- رياح شديدة السرعة  تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على مدخل باب المندب وغرب خليج عدن.
-
* يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:
- المواطنين في المناطق الجبلية خاصةً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.
- المزارعين بأخذ التدابير اللآزمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد
المركز الوطني للارصاد والانذار المبكر

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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