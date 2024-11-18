الحوثيين يتحدثون عن اغتيال قيادي كبير - أخبار كلمتك

اصدر القيادي بمليشيا الحوثيين محمد عبدالسلام بيانا بشان اغتيال قيادي في حزب الله.

وجاء ببيان القيادي بمليشيا الحوثيين محمد عبدالسلام:

بسم الله الرحمن الرحيم(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)

تنعى شبكة المسيرة الإعلامية مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الحاج محمد عفيف الذي ارتقى شهيدا على طريق القدس مع عدد من إخوانه إثر عدوان إسرائيلي غادرإننا إذ نتقدم بواجب العزاء والتبريك لحزب الله قيادة وجمهورا وللوسط الإعلامي ولعوائل الشهيد ورفاقه لنؤكد على أن هذه الجريمة الصهيونية الغادرة والجبانة تعبير عن إفلاس العدو الإسرائيلي وعجزه عن مواجهة صوت الحقيقة الصادح والشجاع الذي كان يتمتع به الفقيد في أحلك الظروف وعلى مدى سنوات تحمله لمسؤولية العلاقات الإعلامية لحزب اللهإن استشهاد الحاج محمد عفيف لن يحول دون وصول رسالة الإعلام الناصعة لحزب الله إلى حيث يجب أن تصل ولن يقطع أواصر علاقات حزب الله الإعلامية مع الإعلام الحر والشريف في كل أصقاع العالم، فدماء المخلصين وقود لإكمال مسيرة الجهاد الإعلامي وبث لروح العطاء في الجسد الإعلامي المسؤول.