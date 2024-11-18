إعتقال أمين عام حزب الإصلاح في ألمانيا - أخبار كلمتك

اعتقلت السلطات الألمانية، الاثنين، عبد الوهاب الأنسي، الأمين العام لحزب الإصلاح اليمني، وذلك بحسب ما أفاد به الصحفي اليمني المقيم في الولايات المتحدة، منير الماوري، الذي أوضح أن الاعتقال جاء على خلفية مراقبة حسابات الأنسي البنكية.

ويعتبر الأنسي من أبرز قادة حزب الإصلاح الذين غادروا اليمن متوجهين إلى السعودية مع بداية الحرب في عام 2015، ويُعرف بأنه من الشخصيات التي أثرت بشكل كبير على مسار الحرب الدائرة في اليمن.

وحتى الآن، لم يتضح ما إذا كان هذا الاعتقال جزءاً من مسار أمريكي يهدف إلى زيادة الضغط على الحزب، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة للحزب بالتقارب مع الولايات المتحدة على حساب المملكة في الملف اليمني.

ويفتح اعتقال الأنسي الباب أمام ملفات عديدة تتعلق بنهب ثروات اليمن التي يُتهم قادة الحزب بالاستحواذ عليها منذ بروزهم وسيطرتهم على المشهد عقب ما عُرف بثورة الشباب في 2011.