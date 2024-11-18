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درجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في عدد من محافظات اليمن - أخبار كلمتك

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درجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في عدد من محافظات اليمن - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح الإثنين في عدد من محافظات اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 08:35 صباحاً - كلمتك/ خاص

توقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، الموافق 18 نوفمبر 2024، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.
 
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في الجنوب العربي
 
عدن (العظمى 32°- الصغرى 23°)
 
المكلا (العظمى 31° - الصغرى 25°)
 
سيئون (العظمى 31° - الصغرى 16°)
 
عتق (العظمى 29° - الصغرى 16°)
 
الغيضة (العظمى 32° - الصغرى 22°)
 
سقطرى (العظمى 30° - الصغرى 23°)
 
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في اليمن:
 
صنعاء (العظمى 24° - الصغرى 04°)
 
تعز (العظمى 27° - الصغرى 12°)
 
الحديدة (العظمى 33° - الصغرى 25°)
 
ذمار (العظمى 23° - الصغرى 03°)
 
مأرب (العظمى 30° - الصغرى 16°)
 
صعدة (العظمى 25° - الصغرى 05°)
 
المحويت (العظمى 23°- الصغرى 11°)
 
عمران (العظمى 25° - الصغرى 06°)

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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