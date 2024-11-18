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عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يلتقي مسؤول اماراتي بهذه الدولة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:54 صباحاً - كلمتك/خاص:

التقى د عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الأحد في العاصمة السعودية الرياض، سعادة محمد حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى بلادنا.

وخلال اللقاء، تم استعراض مستجدات الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في بلادنا، إضافة إلى الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، والتطورات المرتبطة بجهود دول الإقليم والعالم لإحلال السلام من خلال عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة.

وجدد الزبيدي خلال اللقاء تقديره للدور البارز الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار في عموم المحافظات المحررة، ودعمها السخي واللامحدود في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مشاريع الطاقة المستدامة.

من جانبه، أكد السفير الزعابي التزام دولة الإمارات بمواصلة دعمها لتحقيق الأمن والسلام في بلادنا، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لقيادة الدولة، ممثلة بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لإحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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