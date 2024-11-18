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تفاصيل جديدة ومروعة لمقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة ومروعة لمقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة ومروعة لمقتل ١٠ جنوب صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 01:18 صباحاً - كلمتك/خاص:

كشف مواطنون تفاصيل جديدة لكريتر سكاي للحادث المروع الذي تسبب بوفاة ١٠ في ذمار 
وقال مواطنون:في حادث مروع تعرض السائق شرف محمد مهدي المياح من أهالي قرية مخزق من ابناء محافظة اب  وجميع ركابه في سيارته الهايلوكس إلى حادث مفجع نتيجة اصطدامه وجها لوجه مع سيارة أخرى نوع باص (نها)   في خط رداع شرق محافطة ذمار ميفعة عنس منطقة قاع سامه.. واضافوا:تسبب الحادث بوفاة
* الشيخ  ناجي محمد الخضر من أهالي خرابة بيت الأشول..محافظة اب

*والحاج قايد عزيز

*وزوجته الحاج قايد عزيز

*وابنته الحاج قايد عزيز

* وابنة ابنته الحاج قايد عزيز

فيما نجا طفل من الحادث بينما مازال السائق وإحدى النساء في العناية الله يشفيهم .

#وكذالك وفات من كان على متن الباص 
وهم

وفاة كل من 
*الدكتور احمد صالح النويرة
من ابناء رداع

*علي فيصل مسعود علي الفقية من ابناء قرية خربة السيد ميفعة عنس

*محمدعادل علي مرشد الكولي من ابناء قرية الكولة ميفعة عنس

*خالد احمد صالح علي البراق
من ابناء قرية البراق ميفعة عنس

*محمد احمد سعد محمد الحاج
من ابناءقرية الميفعة ميفعة عنس

واختتموا:السبب الرئيسي للحادث فهو الحفر التي تنشر في الطريق. حيث إن إحدى السيارتين هربت من الحفرة ليتواجه مباشرة مع السيارة الأخرى الي هو الباص  .   

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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