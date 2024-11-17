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في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

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في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:37 مساءً - كلمتك/خاص:

قذف مدرب منتخب اليمن الاول صحفي بسبب انتقاده لاداء منتخب اليمن امام سيرلانكا.
وقال بشير سنان:بالنسبة لشتم والدي ووالدتي في غيابي ، سأتوجه غدا إلى الأجهزة الأمنية في قطر لأخذ حقي بالقانون .
واضاف:اشكر لاعبي ومنسوبي واداريي نادي أهلي صنعاء على دفاعهم عني وانا غير موجود على خلفية انتقادي للمدرب بعد الخسارة من سيرلانكا ، يجب ان اشير الى أني لم أكن متواجدا حينها  ، مع العلم اني اتواجد غالبية الأيام في تدريبات النادي ….

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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