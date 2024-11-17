في تطور خطير.. مدرب منتخب اليمن يقذف صحفي بارز ورفع دعوى قضائية ضده بقطر - أخبار كلمتك

قذف مدرب منتخب اليمن الاول صحفي بسبب انتقاده لاداء منتخب اليمن امام سيرلانكا.

وقال بشير سنان:بالنسبة لشتم والدي ووالدتي في غيابي ، سأتوجه غدا إلى الأجهزة الأمنية في قطر لأخذ حقي بالقانون .

واضاف:اشكر لاعبي ومنسوبي واداريي نادي أهلي صنعاء على دفاعهم عني وانا غير موجود على خلفية انتقادي للمدرب بعد الخسارة من سيرلانكا ، يجب ان اشير الى أني لم أكن متواجدا حينها ، مع العلم اني اتواجد غالبية الأيام في تدريبات النادي ….