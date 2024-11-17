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الإعلان عن فقدان صالح‏ - أخبار كلمتك

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الإعلان عن فقدان صالح‏ - أخبار كلمتك

الإعلان عن فقدان صالح‏ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - كلمتك: خاص

فقد شاب في يهر يافع قبل ايام

وأكدت مصادر ان شاب يدعى صالح عبدالله حسن علي محسن من اهل بن يوسف  قرية الهشاش يهر يافع خرج يوم الخميس تاريخ ٢٠٢٤.١١.١٤ من منزله لتادية امتحان مادة الفيزياء في ثانوية يهر صف ثاني ثنوي علمي ولم يعد للمنزل حتى الآن
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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