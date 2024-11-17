الإعلان عن فقدان صالح‏ - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:20 مساءً - كلمتك: خاص
وأكدت مصادر ان شاب يدعى صالح عبدالله حسن علي محسن من اهل بن يوسف قرية الهشاش يهر يافع خرج يوم الخميس تاريخ ٢٠٢٤.١١.١٤ من منزله لتادية امتحان مادة الفيزياء في ثانوية يهر صف ثاني ثنوي علمي ولم يعد للمنزل حتى الآن
فقد شاب في يهر يافع قبل ايام
وأكدت مصادر ان شاب يدعى صالح عبدالله حسن علي محسن من اهل بن يوسف قرية الهشاش يهر يافع خرج يوم الخميس تاريخ ٢٠٢٤.١١.١٤ من منزله لتادية امتحان مادة الفيزياء في ثانوية يهر صف ثاني ثنوي علمي ولم يعد للمنزل حتى الآن
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