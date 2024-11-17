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السفير محمد آل جابر يتحدث عن الحفل اليمني وسط الرياض - أخبار كلمتك

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السفير محمد آل جابر يتحدث عن الحفل اليمني وسط الرياض - أخبار كلمتك

السفير محمد آل جابر يتحدث عن الحفل اليمني وسط الرياض - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 09:59 مساءً - كلمتك: خاص

 


سفير محمد آل جابر يصرح بشأن انطلاق فرقة الأوركسترا اليمنية بالتعاون مع وزارة الإعلام والثقافة والسياحة اليمنية،


وقال محمد ال جابر في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏تجمع المملكة واليمن الكثير من الروابط الأخوية العربية الأصيلة والتاريخية والحضارية العميقة.

واختتم بالقول:
الفن والتراث اليمني يصدح ابداعاً في الرياض

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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