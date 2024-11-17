افاد ناشطون بقيام مشرف بمليشيا الحوثيين باختطاف اسرة قتل ابنائها بصفوف الحوثيين ضد الشرعية
وقال المواطنون:بمناسبة أسبوع الشهيد، قام المشرف الأمني لمنطقة الجعمله في مديرية مجز #صعدة، أبو رضوان زرعة، بزيارة أسرة قتلى آل الصهيبي في بني حذيفة.
واضافوا:وخلال الزيارة، تم توزيع هدايا رمزية،تتضمن اعتقال ثلاثة من كبار أسرة آل الصهيبي وإيداعهم السجن بسبب رفضهم تسليم ممتلكاتهم وأراضيهم له
مشرف حوثي يقوم بامر صادم بحق اسرة قتل ابنائها بمعارك الجماعة - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - كلمتك/خاص:
افاد ناشطون بقيام مشرف بمليشيا الحوثيين باختطاف اسرة قتل ابنائها بصفوف الحوثيين ضد الشرعية
افاد ناشطون بقيام مشرف بمليشيا الحوثيين باختطاف اسرة قتل ابنائها بصفوف الحوثيين ضد الشرعية
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