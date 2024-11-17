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مشرف حوثي يقوم بامر صادم بحق اسرة قتل ابنائها بمعارك الجماعة - أخبار كلمتك

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مشرف حوثي يقوم بامر صادم بحق اسرة قتل ابنائها بمعارك الجماعة - أخبار كلمتك

مشرف حوثي يقوم بامر صادم بحق اسرة قتل ابنائها بمعارك الجماعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - كلمتك/خاص:

افاد ناشطون بقيام مشرف بمليشيا الحوثيين باختطاف اسرة قتل ابنائها بصفوف الحوثيين ضد الشرعية
وقال المواطنون:بمناسبة أسبوع الشهيد، قام المشرف الأمني لمنطقة الجعمله في مديرية مجز ‎#صعدة، أبو رضوان زرعة، بزيارة أسرة قتلى آل الصهيبي في بني حذيفة.
واضافوا:وخلال الزيارة، تم توزيع هدايا رمزية،تتضمن اعتقال ثلاثة من كبار أسرة آل الصهيبي وإيداعهم السجن بسبب رفضهم تسليم ممتلكاتهم وأراضيهم له

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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