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اليافعي: كيف يمكن للحوثي أن يهتم بالدين وهو يقوم بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

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اليافعي: كيف يمكن للحوثي أن يهتم بالدين وهو يقوم بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

اليافعي: كيف يمكن للحوثي أن يهتم بالدين وهو يقوم بهذا الأمر! - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:42 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي أن ‏الحوثيون وأدوات إيران والإخوان المسلمون لديهم مشكلة جوهرية مع النظام السعودي، ولن يتوقفوا عن التحريض عليه حتى لو عادت السعودية إلى سياسة التشدد، بل سيستمرون في مهاجمتها تحت ذرائع مثل الرجعية والتخلف. 

واضاف أن الحقيقة أن هؤلاء لا يهمهم دين ولا عقيدة ولا مقدسات. كيف يمكن للحوثي أن يدّعي الاهتمام بالدين وهو يفجّر المساجد في اليمن، ويهجّر السلفيين من قراهم، ويقتل ويعتقل كل من يعارضه، بل حتى النساء لم يسلمن من بطشه؟

وتابع: أما المشركون الذين يطعنون بالصحابة ويشركون بالله، فمن غير المنطقي أن يُظهروا حرصاً على الإسلام، وكذلك من دمروا دولاً وارتكبوا المجازر بحق الآلاف في العالم العربي طمعاً في السلطة، لا يمكن أن يكونوا حريصين على الإسلام أو الفضيلة.

واختتم: هؤلاء جميعاً هم منافقو العصر، وأهدافهم السياسية بالنسبة لهم مقدّمة على الدين والقيم والمبادئ.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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