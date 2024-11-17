عاجل:تعرف على تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بقتل اللواء العبيدي في القاهرة - أخبار كلمتك

أجلت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي، القائد العسكري اليمني، داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور لجلسة 17 ديسمبر .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار خالد محمد أبوزيد وعضوية المستشارين أحمد عبدالرحمن همام وجوزيف قدير، وأمانة سر أحمد فتحي وسعيد برغش.

وفي وقت سابق، أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، الستار في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، القائد العسكري اليمني، داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، بمعاقبة الأول بالإعدام شنقًا، والثاني بالمؤبد، والثالث والرابع بالمشدد 15 سنة، وبراءة المتهمة الأخيرة.

وجاء في أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا «العبيدي» عمدًا مع سبق الإصرار، إذ تبين أن المتهمة الأولى «إسراء. ص»، دون عمل، بتاريخ 13 فبراير الماضي تعرفت على المجني عليه أثناء تواجده بالطريق العام إلا أنه تركها بعد أن تلقى اتصالًا هاتفيًا من أصدقائه.

المصري اليوم