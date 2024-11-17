نائب برلماني حوثي يفتح النار بشأن حادثة احراق مواطن نفسه في صنعاء - أخبار كلمتك

اعرب النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر، عن استنكاره الشديد للتصريحات الصادرة عن هيئة الأوقاف والقيادي الإعلامي في مليشيات الحوثي، نصر عامر، بشأن حادثة إقدام المواطن عبد الغني الرازحي على إحراق نفسه في ميدان السبعين.

ودعا بشر، في تغريدة له على منصة إكس، الحوثيين إلى التوقف عن ما أسماه "لعب الجهال"، محذراً من خطورة تصريحاتهم وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وقال بشر تعليقاً على تصريحات عامر: "حاولنا عدم الخوض في هذا الأمر، لكن ما جاء على لسان الولد نصر عامر وبيان مكتب الأوقاف أكدا أن الوضع خرج عن السيطرة ويثير الشفقة عليهم".

وأضاف النائب البرلماني: "حذرنا مراراً وتكراراً من ظلم الناس ومعاناتهم، فهناك العديد من القضايا المشابهة كحالات الانتحار وقتل الآباء لأبنائهم وغيرها، وكلها نتاج للأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمنيون".