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المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

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المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

المقالح يصف قيادي حوثي بصنعاء بانه ابن سيرين العصر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:10 مساءً - كلمتك/خاص:

أثار الكاتب والسياسي محمد المقالح جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما سخر من تصريحات الإعلامي الحوثي نصر الدين عامر، رئيس النسخة الحوثية لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

المقالح وصف عامر بأنه "ابن سيرين العصر"، في إشارة ساخرة إلى استعداد الأخير لتبرير وتفسير كل ما يصدر عن سلطات جماعة الحوثي في صنعاء.

وفي تغريدة نشرها المقالح على منصة "إكس"، علق على مقطع فيديو لعامر حول حادثة الشخص الذي أضرم النار في نفسه بميدان السبعين، قائلاً: "نصر الدين عامر هو ابن سيرين في هذا العصر، يفسر لك كل أحلامك الكابوسية وفي أي لحظة كنت فيها أثناء النوم".

وأضاف المقالح في نفس التغريدة: "ينكع مفسرًا ومبررًا لأي شيء يحدث من قبل السلطة في هذا الكوكب الأزرق، وهذا ما يثير غيرة العيال في سنه"، في إشارة واضحة إلى استخدامه السخرية للتعبير عن استيائه.

وفي تغريدة أخرى، انتقد المقالح مقطع الفيديو الذي نشره عامر، مشيرًا إلى أنه لم يكن يتحدث عن معاناة الشعب اليمني أو الظروف المأساوية التي دفعت الشخص لإحراق نفسه، بل ركز على محاولة تبرير الحادثة وتجنب "سوء فهم الإخوة العرب".

وأضاف: "لقد خدش الرازحي الصورة لدى الإخوة العرب الذين لا يعرفون شيئًا عن أوضاع الناس في اليمن سوى صورة الناس في السبعين كل يوم جمعة".

تأتي هذه التصريحات في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للسلطات الحوثية، خاصة بعد الحادثة المؤلمة التي وقعت في ميدان السبعين وأثارت موجة من الغضب الشعبي.

الحادثة سلطت الضوء على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إذ تزايدت مؤخراً الحوادث المأساوية التي تعكس الإحباط واليأس من الأوضاع المعيشية والإنسانية المتدهورة.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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