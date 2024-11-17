إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن امر خطير بشان اسلحة الحوثيين - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن امر خطير بشان اسلحة الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن امر خطير بشان اسلحة الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 12:33 مساءً - كلمتك/خاص:

أكد المحلل العسكري العميد ياسر صالح أن مليشيا الحوثي شهدت تطورًا نوعيًا في منظومة صواريخها، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

 

وأشار صالح، في تصريحات خاصة لـ"قناة الحدث"، إلى أن هذا التطور يعكس الدعم التقني المتزايد الذي تحصل عليه المليشيا من جهات خارجية، ما يعزز قدراتها العسكرية ويزيد من مخاطر التصعيد في الصراع الإقليمي.

 

وأوضح أن استخدام الحوثيين لهذه الصواريخ يهدف إلى فرض واقع عسكري جديد وتهديد خطوط الملاحة الدولية ومصالح الدول المجاورة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا الخطر المتنامي.

 

وشدد العميد ياسر صالح على أهمية دعم الجيش اليمني والقوات المشتركة في التصدي لمثل هذه التهديدات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن المنطقة بأكملها.
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جريمة مروعة تهز مناطق الحوثيين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق