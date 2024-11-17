الكشف عن امر خطير بشان اسلحة الحوثيين - أخبار كلمتك

أكد المحلل العسكري العميد ياسر صالح أن مليشيا الحوثي شهدت تطورًا نوعيًا في منظومة صواريخها، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة وأمنها.

وأشار صالح، في تصريحات خاصة لـ"قناة الحدث"، إلى أن هذا التطور يعكس الدعم التقني المتزايد الذي تحصل عليه المليشيا من جهات خارجية، ما يعزز قدراتها العسكرية ويزيد من مخاطر التصعيد في الصراع الإقليمي.

وأوضح أن استخدام الحوثيين لهذه الصواريخ يهدف إلى فرض واقع عسكري جديد وتهديد خطوط الملاحة الدولية ومصالح الدول المجاورة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذا الخطر المتنامي.

وشدد العميد ياسر صالح على أهمية دعم الجيش اليمني والقوات المشتركة في التصدي لمثل هذه التهديدات، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على أمن المنطقة بأكملها.

