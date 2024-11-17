إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

إلهام شاهين تهنئ زينة أشرف عبد الباقي على أولى تجاربها الإخراجية: أسعدتونا بفيلم جميل - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

كولر يستقر على ثنائي الدفاع في مباراة الاتحاد السكندري - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

في معرض Cairo ICT’24، رئيس الوزراء يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي (صور) - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

الكشف عن فضيحة جديدة لمنتخب اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكشف عن فضيحة جديدة لمنتخب اليمن - أخبار كلمتك

الكشف عن فضيحة جديدة لمنتخب اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 11:22 صباحاً - كلمتك/

كشف الصحفي الرياضي بشير سنان عن تفاصيل صادمة حول التحضيرات لمباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره السريلانكي، والتي انتهت بخسارة تاريخية لصالح المنتخب السريلانكي في المباراة التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح سنان أن بعثة المنتخب الوطني عانت من سوء التخطيط، حيث لم تصل بكاملها إلى الدوحة إلا قبل المباراة بساعات قليلة. وأفاد بأن نصف البعثة كان متواجداً في الدوحة، بينما وصل النصف الآخر ظهر يوم السبت، أي قبل نحو 4 ساعات فقط من صافرة البداية.

وأشار الصحفي إلى أن الخسارة لم تكن بسبب الأداء الفني فقط، بل نتيجة فشل إداري جسيم في ترتيب حجوزات الطيران بشكل مناسب، على الرغم من أن الاتحاد السريلانكي لكرة القدم كان قد تكفل بتكاليف المباراة.

جدير بالذكر أن هذا الانتصار هو الأول للمنتخب السريلانكي على المنتخب اليمني، بل ولم يسبق له الفوز على أي منتخب عربي من قبل.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

بن سلمان: السعودية تتأهب للعودة مجدداً لهذا الأمر - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق