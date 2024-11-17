الكشف عن فضيحة جديدة لمنتخب اليمن - أخبار كلمتك

كشف الصحفي الرياضي بشير سنان عن تفاصيل صادمة حول التحضيرات لمباراة منتخبنا الوطني ضد نظيره السريلانكي، والتي انتهت بخسارة تاريخية لصالح المنتخب السريلانكي في المباراة التي أُقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح سنان أن بعثة المنتخب الوطني عانت من سوء التخطيط، حيث لم تصل بكاملها إلى الدوحة إلا قبل المباراة بساعات قليلة. وأفاد بأن نصف البعثة كان متواجداً في الدوحة، بينما وصل النصف الآخر ظهر يوم السبت، أي قبل نحو 4 ساعات فقط من صافرة البداية.

وأشار الصحفي إلى أن الخسارة لم تكن بسبب الأداء الفني فقط، بل نتيجة فشل إداري جسيم في ترتيب حجوزات الطيران بشكل مناسب، على الرغم من أن الاتحاد السريلانكي لكرة القدم كان قد تكفل بتكاليف المباراة.

جدير بالذكر أن هذا الانتصار هو الأول للمنتخب السريلانكي على المنتخب اليمني، بل ولم يسبق له الفوز على أي منتخب عربي من قبل.