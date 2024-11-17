"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

"غرفة الأخشاب": مصر تهدف لزيادة مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% بالناتج المحلي بحلول 2030 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - عرض النسخة المرممة من فيلم «الزوجة الثانية» بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

استمرار فعاليات التدريب المصري السعودي «السهم الثاقب» بمصر - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

بمعرض «Cairo ICT’24.. مدبولي يستعرض الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

برلمانية «حماة الوطن» توافق على مشروع قانون لجوء الأجانب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

القصبي: قانون لجوء الأجانب من التشريعات الهامة التي يتصدى لها مجلس النواب - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - حج الجمعيات الأهلية 2025.. التفاصيل الكاملة للتقديم وخطواته - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 28 من معرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo Ict 24 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - رئيس الوزراء يشهد افتتاح الدورة الـ 28 من معرض مصر الدولي للتكنولوجيا «Cairo Ict 24 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز المدعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - وزير التموين: لا نية لتحريك أسعار الخبز المدعم - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:53 - مصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

تصريح ناري للحوثيين بشان فوز ترامب ويتحدثون عن تحقيق انتصار ضد الجيش الامريكي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تصريح ناري للحوثيين بشان فوز ترامب ويتحدثون عن تحقيق انتصار ضد الجيش الامريكي - أخبار كلمتك

تصريح ناري للحوثيين بشان فوز ترامب ويتحدثون عن تحقيق انتصار ضد الجيش الامريكي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/خاص:

هدد قيادي بمليشيا الحوثيين امريكا باول تعليق على فوز ترامب بالرئاسة.
وقال محمد الحوثي:نستلهم اليوم من كلام الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي بأن أمريكا ما هي إلا قشة
واضاف: نقول للأمريكيين الذين يخيفونا بعودة ترامب بأن السلاح الذي كانوا يقصفونا به هو نفس السلاح، ولن نأبه بذلك
واختتم: عندما تستطيع قواتنا هزيمة البحرية الأمريكية وتحييدها فهذا بفضل القرآن والسير على نهجه
 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

بشرى سارة بشان تجهيزات عدن مول وموعد افتتاحه اخيرا - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق