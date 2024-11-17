تصريح ناري للحوثيين بشان فوز ترامب ويتحدثون عن تحقيق انتصار ضد الجيش الامريكي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - كلمتك/خاص:
هدد قيادي بمليشيا الحوثيين امريكا باول تعليق على فوز ترامب بالرئاسة.
هدد قيادي بمليشيا الحوثيين امريكا باول تعليق على فوز ترامب بالرئاسة.
وقال محمد الحوثي:نستلهم اليوم من كلام الشهيد القائد السيد حسين بدرالدين الحوثي بأن أمريكا ما هي إلا قشة
واضاف: نقول للأمريكيين الذين يخيفونا بعودة ترامب بأن السلاح الذي كانوا يقصفونا به هو نفس السلاح، ولن نأبه بذلك
واختتم: عندما تستطيع قواتنا هزيمة البحرية الأمريكية وتحييدها فهذا بفضل القرآن والسير على نهجه
0 تعليق