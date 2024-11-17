العقاب يشبه معركة السلام في اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

قال السياسي عبدالعزيز العقاب أن معركة السلام في اليمن أصبحت مثل سوق عكاض عبارة عن مواسم ولقاءات وخطب وشعر وتجارة وتأجيل وترحيل للمواسم القادمة.
واضاف العقاب: ولذلك أقولها وبكل شفافية لابد من تصحيح ومعالجة الإختلالات القائمة ولابد من صناعة سلام حقيقية ولابد من إشراك الحكماء والشخصيات الفاعلة ولابد من تحرك عملي وخطوات عملية وحلول مطمئنة للداخل والخارج .
واختتم: وهذا يعتمد على مسارات حقيقية وفاعلة وليس على تحركات موسمية ولا على البهرجات الإعلامية والأدوات الناعمة فيما الشعب اليمني يكابد المعاناة وينتظر الحلول الصحيحة والخطوات العملية بكل مشقة.
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