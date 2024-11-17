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العقاب يشبه معركة السلام في اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

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العقاب يشبه معركة السلام في اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

العقاب يشبه معركة السلام في اليمن بهذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 10:17 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال السياسي عبدالعزيز العقاب أن ‏معركة السلام في اليمن أصبحت مثل سوق عكاض عبارة عن مواسم ولقاءات وخطب وشعر وتجارة وتأجيل وترحيل للمواسم القادمة.

واضاف العقاب:  ولذلك أقولها وبكل شفافية لابد من تصحيح ومعالجة الإختلالات القائمة ولابد من صناعة سلام حقيقية ولابد من إشراك الحكماء والشخصيات الفاعلة ولابد من تحرك عملي وخطوات عملية وحلول مطمئنة للداخل والخارج .

واختتم: وهذا يعتمد على مسارات حقيقية وفاعلة وليس على تحركات موسمية ولا على البهرجات الإعلامية والأدوات الناعمة فيما الشعب اليمني يكابد المعاناة وينتظر الحلول الصحيحة والخطوات العملية بكل مشقة.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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