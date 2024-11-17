توقعات باجواء شديدة البرودة في عدد من المدن اليمنية - أخبار كلمتك

النشرة التحذيرية المتوقعة لل24 ساعة القادمة رقم( 5 / 11 )

التاريخ : 17/11/2024 الوقت : 11:00:00

الحالة الجوية : أجواء باردة إلى شديدة البرودة

إضطراب البحر

أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح يومنا هذا :-

ذمار : 3

صنعاء : 4

عمران : 6

إب : 7

يتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر:

- أجواء باردة إلى شديدة البرودة خلال الليل والصباح الباكر على محافظات (صعده، عمران، صنعاء، ذمار، الضالع والبيضاء) حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى ما بين (02 - 05 درجات مئوية) وباردة على مرتفعات محافظات (إب، لحج وأبين) تتراوح درجات الحرارة الصغرى فيها بين (06 - 09 درجات مئوية).

- رياح شديدة السرعة تصل أقصى سرعة لها إلى 25 عقدة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن.

* يحذر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الإخوة:

- المواطنين في المناطق آنفة الذكر خصوصاً الأطفال وكبار السن والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة والشديدة البرودة.

- المزارعين بأخذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية وكذا النحالين ورعاة الماشية لإيوائها في أماكن دافئة.

* كما ينبه المركز الإخوة مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن من اضطراب البحر وارتفاع الموج.

الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد

المركز الوطني للارصاد