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صحفي: إعلام حلف قبائل حضرموت أصبح في حالة عزلة عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

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صحفي: إعلام حلف قبائل حضرموت أصبح في حالة عزلة عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صحفي: إعلام حلف قبائل حضرموت أصبح في حالة عزلة عقب حدوث هذا الأمر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 08:28 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي امجد صبيح : ‏إعلام حلف قبائل حضرموت أصبح في حالة عزلة بعد أن فتح النار على الجميع. لم يترك له حليفًا ولا صديقًا، فقد هاجم المجلس الانتقالي الجنوبي، وقبل ذلك كل الأطراف في حضرموت ووجه سهامه إلى محافظ عدن، وحتى مجلس القيادة الرئاسي لم يسلم من انتقاداته.

واضاف : بدلًا من تعزيز العلاقات وبناء التحالفات لخدمة حضرموت ومطالب أبناءها أصبح إعلام الحلف يصطدم مع كل الأطراف. هذا التصعيد جعل الحلف في موقف ضعيف جدا حيث عزل نفسه عن محيطه وأضعف قدرة حضرموت على تحقيق حقوقها.

واختتم: فتح النار على الكل قد يبدو موقفًا قويًا مثلما يرى غلمان إعلام الحلف ، لكنه في الواقع يُظهر تخبطًا ويزيد من الانقسامات التي يستفيد منها خصوم حضرموت، بينما تضيع الفرص لتحقيق أهداف أبناء المحافظة.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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