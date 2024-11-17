إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

إغلاق باب التقديم اليوم، وظائف جديدة بوزارة التضامن الاجتماعي - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

اعتقال 3 إسرائيليين متهمين باستهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

ماستر كلاس مع المخرج الأرجنتيني جاسبر نوي بمهرجان القاهرة السينمائي، اليوم - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

أكسيوس: إسرائيل ستطلب من ترامب منع إيران من تطوير برنامجها النووي - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

لسنا عيادة طبية، رئيسة بالميراس البرازيلي تعلق على احتمالية التعاقد مع نيمار - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

محمد رجب ينصب على محمود قابيل ضمن أحداث مسلسل "الحلانجي" - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للدعوة الإسلامية والحوار الحضاري، اليوم - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تهدد سول بسبب منشورات دعائية - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

خريطة مواعيد تلاوات إذاعة القرآن الكريم على مدار الساعة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:08 - حزب الله اللبناني يستهدف محطة غاز إسرائيلية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

اندلاع حريق بعمارة سكنية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اندلاع حريق بعمارة سكنية - أخبار كلمتك

اندلاع حريق بعمارة سكنية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 01:31 صباحاً - كلمتك/خاص:

تمكن رجال الدفاع المدني في محافظة شبوة، من إخماد حريق هائل نشب في أحد المباني السكنية الكائنة بشارع الشهيد قطن في مدينة عتق، وذلك خلال دقائق معدودة من تلقي البلاغ.

 

وأوضح الملازم أول صالح أحمد أبو بكر الجبواني، نائب مدير إدارة فرع مصلحة الدفاع المدني والإطفاء بالمحافظة، أن الحريق نشب في إحدى الشقق السكنية، ولحسن الحظ، لم تُسجل أي خسائر بشرية، حيث كانت الأضرار مادية فقط.

 

وأشاد أبناء محافظة شبوة بجهود الدفاع المدني في الاستجابة السريعة للبلاغ وإخماد الحريق بفعالية، مما ساهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح.

 

وتأتي هذه الجهود، في إطار اهتمام محافظ شبوة، الشيخ عوض ابن الوزير، وإشراف ومتابعة مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد النسي، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التكاتف والتعاون بين الجهات المختلفة في سبيل تعزيز الأمان والسلامة في المحافظة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق