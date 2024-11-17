اندلاع حريق بعمارة سكنية - أخبار كلمتك

تمكن رجال الدفاع المدني في محافظة شبوة، من إخماد حريق هائل نشب في أحد المباني السكنية الكائنة بشارع الشهيد قطن في مدينة عتق، وذلك خلال دقائق معدودة من تلقي البلاغ.

وأوضح الملازم أول صالح أحمد أبو بكر الجبواني، نائب مدير إدارة فرع مصلحة الدفاع المدني والإطفاء بالمحافظة، أن الحريق نشب في إحدى الشقق السكنية، ولحسن الحظ، لم تُسجل أي خسائر بشرية، حيث كانت الأضرار مادية فقط.

وأشاد أبناء محافظة شبوة بجهود الدفاع المدني في الاستجابة السريعة للبلاغ وإخماد الحريق بفعالية، مما ساهم في تقليل الأضرار وحماية الأرواح.

وتأتي هذه الجهود، في إطار اهتمام محافظ شبوة، الشيخ عوض ابن الوزير، وإشراف ومتابعة مدير عام شرطة المحافظة العميد الركن فؤاد النسي، بالإضافة إلى الدعم المتواصل من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس التكاتف والتعاون بين الجهات المختلفة في سبيل تعزيز الأمان والسلامة في المحافظة.