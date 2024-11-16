كشف ناشطون تفاصيل جديدة بشان ضغوطات تقوم بها خطابة ضد فتاة عدنية لاجبارها بالزواج من مسن عماني.
وقال ناشطون:استمرار الخطابات بشكل محترف حيث اننا نتواصل مع الجهات المختصة بقضية اجبار عدنية من الزواج من عماني.
واضافوا:بنت في عدن تدعي ( و.م) حيث بدأت الواقعه من المكلا خطابة حولت الموضوع لصديقتها في عدن وتم الكذب على البنت مع العلم أن العروسة أتمت الإجراءات القانونية الا أنها بعد العقد اكتشفت أن العريس كبير في السن ومقعد وسنه فوق 85عام
واختتموا:العريس سلم الدلاله فوق 25 الف سعودي الا أنها فقط سلمت العروسه مبلغ وقدره مليون وثمانمائة الف ريال والدلالة تريد ٢٥ الف سعودي من الفتاة بحالة رفضت الزواج من العماني .
تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:34 مساءً - كلمتك/خاص:
كشف ناشطون تفاصيل جديدة بشان ضغوطات تقوم بها خطابة ضد فتاة عدنية لاجبارها بالزواج من مسن عماني.
كشف ناشطون تفاصيل جديدة بشان ضغوطات تقوم بها خطابة ضد فتاة عدنية لاجبارها بالزواج من مسن عماني.
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