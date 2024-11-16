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تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

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تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

تفاصيل صادمة لاجبار فتاة عدنية بالزواج عن طريق خطابة بمسن عماني(مؤلم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:34 مساءً - كلمتك/خاص:

كشف ناشطون تفاصيل جديدة بشان ضغوطات تقوم بها خطابة ضد فتاة عدنية لاجبارها بالزواج من مسن عماني.
وقال ناشطون:استمرار الخطابات بشكل محترف حيث اننا نتواصل مع الجهات المختصة بقضية اجبار عدنية من الزواج من عماني.
واضافوا:بنت في عدن تدعي ( و.م) حيث بدأت الواقعه من المكلا خطابة حولت الموضوع لصديقتها في عدن وتم الكذب على البنت مع العلم أن العروسة أتمت الإجراءات القانونية الا أنها بعد العقد اكتشفت أن العريس كبير في السن ومقعد وسنه فوق 85عام 
واختتموا:العريس سلم الدلاله فوق 25 الف سعودي الا أنها فقط سلمت العروسه مبلغ وقدره مليون وثمانمائة الف ريال والدلالة تريد ٢٥ الف سعودي من الفتاة بحالة رفضت الزواج من العماني .
 

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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