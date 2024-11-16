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عاجل:تجدد المعارك العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

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عاجل:تجدد المعارك العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

عاجل:تجدد المعارك العسكرية بهذه المحافظة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:46 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

أفادت مصادر عن تجدد المواجهات العسكرية بين قوات الجيش ومليشيا الحوثي بمحافظة مأرب


وأفادت مصادر ان جبهة ‏رغوان غرب محافظة مأرب تشهد معارك عنيفة مع ميليشيات

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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