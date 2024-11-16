حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

المبعوث الأمريكي لليمن يفجرها بشأن الأوضاع في اليمن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
المبعوث الأمريكي لليمن يفجرها بشأن الأوضاع في اليمن - أخبار كلمتك

المبعوث الأمريكي لليمن يفجرها بشأن الأوضاع في اليمن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 10:29 مساءً - كلمتك: خاص

اكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج ان  الميليشيا في اليمن أظهرت حدود قوتها بفشل سيطرتها على مأرب قبل عامين.

و أوضح المبعوث الأمريكي انه تم قُتل الكثير من عناصر الميليشيا خلال محاولة السيطرة على مأرب، وجندت الكثير من الشباب ودفعت بهم إلى جبهات المعارك.

مشيرآ ان الميليشيا لا تسيطر على مجريات الأمور.

كما اكد المبعوث الأمريكي ان الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين ملّوا من تصرفات الميليشيا ويشعرون بالإحباط

وعن عملية السلام اكد المبعوث الأممي ان الميليشيا أضاعت فرصة السلام في اليمن بشن الهجمات في البحر الأحمر

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

صحفي بارز يكشف امر صادم بشان ضرائب في عدن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق