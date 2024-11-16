المبعوث الأمريكي لليمن يفجرها بشأن الأوضاع في اليمن - أخبار كلمتك

اكد المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج ان الميليشيا في اليمن أظهرت حدود قوتها بفشل سيطرتها على مأرب قبل عامين.

و أوضح المبعوث الأمريكي انه تم قُتل الكثير من عناصر الميليشيا خلال محاولة السيطرة على مأرب، وجندت الكثير من الشباب ودفعت بهم إلى جبهات المعارك.

مشيرآ ان الميليشيا لا تسيطر على مجريات الأمور.

كما اكد المبعوث الأمريكي ان الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين ملّوا من تصرفات الميليشيا ويشعرون بالإحباط

وعن عملية السلام اكد المبعوث الأممي ان الميليشيا أضاعت فرصة السلام في اليمن بشن الهجمات في البحر الأحمر