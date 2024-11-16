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الشرطة السعودية تضبط يمني اقدم على إرتكاب هذه الجريمة المروعة - أخبار كلمتك

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الشرطة السعودية تضبط يمني اقدم على إرتكاب هذه الجريمة المروعة - أخبار كلمتك

الشرطة السعودية تضبط يمني اقدم على إرتكاب هذه الجريمة المروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك: خاص

 

قالت وسائل إعلام سعودية  بأن شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ألقيت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حادثة جنائية بالاعتداء على مقيم من الجنسية نفسها بسكب مادة حارقة عليه (الأسيد) وطعنه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته، لخلاف بينهما.
واوضحت بأنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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