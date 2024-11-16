الشرطة السعودية تضبط يمني اقدم على إرتكاب هذه الجريمة المروعة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك: خاص
قالت وسائل إعلام سعودية بأن شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ألقيت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حادثة جنائية بالاعتداء على مقيم من الجنسية نفسها بسكب مادة حارقة عليه (الأسيد) وطعنه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته، لخلاف بينهما.
قالت وسائل إعلام سعودية بأن شرطة مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية ألقيت القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لارتكابه حادثة جنائية بالاعتداء على مقيم من الجنسية نفسها بسكب مادة حارقة عليه (الأسيد) وطعنه بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته، لخلاف بينهما.
واوضحت بأنه قد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
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