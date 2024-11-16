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الكشف عن امر صادم بشان تزويج فتاة من عدن لشخص اجنبي عبر خطابة - أخبار كلمتك

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الكشف عن امر صادم بشان تزويج فتاة من عدن لشخص اجنبي عبر خطابة - أخبار كلمتك

الكشف عن امر صادم بشان تزويج فتاة من عدن لشخص اجنبي عبر خطابة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:52 مساءً - كلمتك/خاص:

قال الصحفي فتحي بن لزرق:تواصلت بي بنت قبل ايام من البنات اللي للاسف يدلسوا عليهم بالزواج من جنسيات عربية اوهموها بمواصفات زوج عربي وحينما تم العقد اكتشفت ان الزوج صورة ومنطقة ووضع اجتماعي مختلف كل الاختلاف عما تم الشرح لها به .
واضاف:المهم هي تراجعت لكن في وسطاء وخطابة وعصابة يدعون انهم سلموها مبالغ كبيرة في حين انها لم تستلم منهم الا تقريبا ٣ مليون ريال يمني والبنت للأسف يتيمة الابوين ومن اسرة يعلم الله بحالها والان جالسين يضغطون عليها لتسفيرها للخارج او الزامها بدفع كل المبالغ المستلمة ومن ضمنها المبالغ التي اكلها الوسطاء والخطابات وغيرهم من القوادين ولا اعتذار عن هذه الكلمة.
واختتم:قضية كهذه كيف يمكن التعاطي معها قانونا ياخبراء الاحوال الشخصية خصوصا انها وفق القانون صارت زوجة شخص بالتدليس؟

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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