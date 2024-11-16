الكشف عن امر صادم بشان تزويج فتاة من عدن لشخص اجنبي عبر خطابة - أخبار كلمتك

قال الصحفي فتحي بن لزرق:تواصلت بي بنت قبل ايام من البنات اللي للاسف يدلسوا عليهم بالزواج من جنسيات عربية اوهموها بمواصفات زوج عربي وحينما تم العقد اكتشفت ان الزوج صورة ومنطقة ووضع اجتماعي مختلف كل الاختلاف عما تم الشرح لها به .

واضاف:المهم هي تراجعت لكن في وسطاء وخطابة وعصابة يدعون انهم سلموها مبالغ كبيرة في حين انها لم تستلم منهم الا تقريبا ٣ مليون ريال يمني والبنت للأسف يتيمة الابوين ومن اسرة يعلم الله بحالها والان جالسين يضغطون عليها لتسفيرها للخارج او الزامها بدفع كل المبالغ المستلمة ومن ضمنها المبالغ التي اكلها الوسطاء والخطابات وغيرهم من القوادين ولا اعتذار عن هذه الكلمة.

واختتم:قضية كهذه كيف يمكن التعاطي معها قانونا ياخبراء الاحوال الشخصية خصوصا انها وفق القانون صارت زوجة شخص بالتدليس؟