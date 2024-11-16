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كشف أمر صادم بشأن وصول السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

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كشف أمر صادم بشأن وصول السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

كشف أمر صادم بشأن وصول السفن إلى ميناء الحديدة الخاضع لمليشيا الحوثي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:35 مساءً - كلمتك: خاص

 

 

 

كشف مدير مكتب الإعلام بالحديدة علي حميد الأهدل، عن استقبال الموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية بالمحافظة للسفن المتوسطة التي تقدم غالبيتها من موانئ إيرانية، من دون تفتيش الآلية الأممية.

وقال الأهدل عبر منصة "إكس"، انه تم إيقاف المفتشين الأمميين الذين كانوا يقومون بمهام تفتيش جميع السفن في ميناء الحديدة.

واوضح مدير إعلام الحديدة، انه تم تقليص عدد المفتشين الأمميين إلى حدٍ كبير في ميناء جيبوتي، ولا تخضع جميع السفن القادمة إلى موانئ الحديدة للتفتيش إلا العملاقة، بينما تتجه السفن المتوسطة مباشرة إلى الحوثيين دون تفتيش.

واشار إلى انه أن تطبيق خطوط الملاحة البحرية، تشير إلى أن "غالبية هذه السفن المتوسطة قادمة من ميناء بندر عباس الإيراني، وبقية الموانئ المتعاونة مع طهران.

ولفت إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة الأخير بشأن اليمن، الذي أكد دخول 6 سفن تحمل سلعًا محظورة أو مقيّدة إلى موانئ محافظة الحديدة التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي، دون الحصول على رخصة تخليص من آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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