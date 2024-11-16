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عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن استهداف هدفا حيويا لإسرائيل في منطقة أم الرشراش - أخبار كلمتك

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عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن استهداف هدفا حيويا لإسرائيل في منطقة أم الرشراش - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن استهداف هدفا حيويا لإسرائيل في منطقة أم الرشراش - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:40 مساءً - كلمتك: خاص

أصدرت مليشيا الحوثي الانقلابية بيان عسكري الليلة جاء فيه:

بيانٌ صادرٌ عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيم
انتصارا لمظلومية الشعبين الفلسطيني واللبناني وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية

نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة وذلك بعددٍ من الطائرات المسيرة.

وقد حققت العملية أهدافها بنجاحٍ بفضل الله.

تحيي القوات المسلحة اليمنية صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني في وجه العدوان الإسرائيلي وتؤكد استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك الاستمرار في فرض الحصار البحري ضمن منطقة العمليات البحرية المعلن عنها سابقا

وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان.

والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا
والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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