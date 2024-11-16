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تفاصيل جديدة بشأن المعارك العسكرية الدامية - أخبار كلمتك

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تفاصيل جديدة بشأن المعارك العسكرية الدامية - أخبار كلمتك

تفاصيل جديدة بشأن المعارك العسكرية الدامية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - كلمتك: خاص

 

 


اندلعت اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الجيش  وعناصر ملييا  الحوثي  أثناء محاولة تسلل في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.
وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش أحبطت اليوم محاولة تسلل لعناصر الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت جماعة الحوثي، تصعيدها العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز، بالإضافة إلى استنفار قواتها في الحديدة

وشمل التصعيد تنفيذ أعمال هجومية واستهداف مواقع الجيش بمختلف الاسلحة بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة وانشاء تحصينات عسكرية، وحشد للقوات، والأسلحة والمعدات.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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