تفاصيل جديدة بشأن المعارك العسكرية الدامية - أخبار كلمتك



اندلعت اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الجيش وعناصر ملييا الحوثي أثناء محاولة تسلل في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش أحبطت اليوم محاولة تسلل لعناصر الحوثي على مواقع الجيش الوطني في جبهة الكريفات شرقي مدينة تعز.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت جماعة الحوثي، تصعيدها العسكري في مختلف جبهات محافظة تعز، بالإضافة إلى استنفار قواتها في الحديدة

وشمل التصعيد تنفيذ أعمال هجومية واستهداف مواقع الجيش بمختلف الاسلحة بالإضافة إلى استحداث مواقع جديدة وانشاء تحصينات عسكرية، وحشد للقوات، والأسلحة والمعدات.