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مسلح يعتدي باطلاق النار على الطلاب ويتحرش بطالبة - أخبار كلمتك

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مسلح يعتدي باطلاق النار على الطلاب ويتحرش بطالبة - أخبار كلمتك

مسلح يعتدي باطلاق النار على الطلاب ويتحرش بطالبة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 06:27 مساءً - كلمتك/خاص:

أدان أهالي قرية الزتان بعزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي بتعز الانتهاكات الجسدية التي تعرض لها أبناء القرية من قبل مسلحٍ منفلتٍ يمارس أعمال التقطع بقوة السلاح.

وقال بيان أهالي القرية" إن المدعو" موسى عبده حسن العكيدي أقدم على ضرب  عدد من طلاب المدرسة وأطلق النار عليهم أثناء عودتهم إلى القرية كما تحرش بطالبة عند عودتها من المدرسة ذاتها.

وأضاف البيان، أن المتهم" موسى" أنهال بالضرب المبرح على الطلاب وفتح شج برأس أحدهم أثناء محاولتهم أنقاذ الطالبة منه

وناشد أبناء قرية الزتان وقرية عرشان التابعة لعزلة الشراجة مديرية جبل حبشي الأجهزة الأمنية وإدارة المديرية بسرعة القبض على المتهم  واتخاذ إجراءات عاجلة بحق المدعو موسى الذي لا يزال طليقًا في جبال المنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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