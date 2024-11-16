مسلح يعتدي باطلاق النار على الطلاب ويتحرش بطالبة - أخبار كلمتك

أدان أهالي قرية الزتان بعزلة الشراجة بمديرية جبل حبشي بتعز الانتهاكات الجسدية التي تعرض لها أبناء القرية من قبل مسلحٍ منفلتٍ يمارس أعمال التقطع بقوة السلاح.

وقال بيان أهالي القرية" إن المدعو" موسى عبده حسن العكيدي أقدم على ضرب عدد من طلاب المدرسة وأطلق النار عليهم أثناء عودتهم إلى القرية كما تحرش بطالبة عند عودتها من المدرسة ذاتها.

وأضاف البيان، أن المتهم" موسى" أنهال بالضرب المبرح على الطلاب وفتح شج برأس أحدهم أثناء محاولتهم أنقاذ الطالبة منه

وناشد أبناء قرية الزتان وقرية عرشان التابعة لعزلة الشراجة مديرية جبل حبشي الأجهزة الأمنية وإدارة المديرية بسرعة القبض على المتهم واتخاذ إجراءات عاجلة بحق المدعو موسى الذي لا يزال طليقًا في جبال المنطقة.