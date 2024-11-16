عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته عقب لقائه هؤلاء - أخبار كلمتك

صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن لقائه وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا



وقال عيدروس الزبيدي في تصريح عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:

‏سررت اليوم بلقاء نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، معالي ميخائيل بوغدانوف، ناقشنا التحديات الناتجة عن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما تسببه هجماتهم على خطوط الملاحة من مخاطر على الأمن الغذائي في بلادنا، ناهيك عن الإضرار بالأمن البحري والتجارة العالمية.



واردف بالقول:نقدر عاليا حرص روسيا الصديقة على فتح سفارتها في العاصمة عدن، ونجدد استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات لطاقم البعثة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه.