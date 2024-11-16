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عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته عقب لقائه هؤلاء - أخبار كلمتك

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عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته عقب لقائه هؤلاء - أخبار كلمتك

عيدروس الزبيدي يعبر عن سعادته عقب لقائه هؤلاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:51 مساءً - كلمتك: خاص

 

صرح عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي بشأن لقائه وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا


وقال عيدروس الزبيدي في تصريح عبر حائط صفحته الرسمية بمنصة إكس:
‏سررت اليوم بلقاء نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ومبعوث الرئيس بوتين الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، معالي ميخائيل بوغدانوف، ناقشنا التحديات الناتجة عن تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وما تسببه هجماتهم على خطوط الملاحة من مخاطر على الأمن الغذائي في بلادنا، ناهيك عن الإضرار بالأمن البحري والتجارة العالمية.


واردف بالقول:نقدر عاليا حرص روسيا الصديقة على فتح سفارتها في العاصمة عدن، ونجدد استعدادنا لتقديم كافة التسهيلات لطاقم البعثة بما يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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