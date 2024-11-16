«كاك بنك» يشارك في مؤتمر المناخ باذربيجان ويوقع اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة المياة والبيئة اليمنية - أخبار كلمتك

يشارك بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» في الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر المناخ (COP29)، في مدينة باكو، بأذربيجان، خلال الفترة من 11 إلى 22 من شهر نوفمبر الجاري للعام 2024، والذي يقام لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ في العالم.

وضم الوفد المشارك في المؤتمر من قبل «كاك بنك» كلاً من الاستاذ/ احمد ناصر الزامكي عضو مجلس ادارة البنك، وعبده محسن محمد مساعد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع الزراعي والسمكي والتنميه المستدامه وعلام البنا عضو لجنه الاستدامة.

ويمثل المؤتمر فرصه لخلق الشراكات وتبادل الخبرات بما يدعم توجهات البنك المستقبلية، حيث قام الوفد المشارك بالتنسيق مع جهات متعددة في اطار التعاون المشترك.

وعلى هامش المؤتمر تم التوقيع على مذكره تفاهم بين كاك بنك ووزارة المياه والبيئة اليمنية للمساعدة في العمل بالجوانب المتعلقه بالبيئة والتغيرات المناخية والمساعدة في تنفيذ توجهات وخطط الحكومة كون البنك حكومي وشريك فعال مع الجهات المعنية بالمناخ والتنمية المستدامة.

ووقع المذكره عن الوزارة معالي وزير المياة والبيئة المهندس/توفيق الشرجبي وعن البنك عضو مجلس الاداره الاستاذ/ احمد ناصر الزامكي.

وتاتي مشاركة «كاك بنك» في المؤتمر تأكيداً على توجه قيادة البنك ممثله بالقائم باعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الاستاذ/ حاشد الهمداني للعمل وفق أهداف التنميه المستدامه وقضايا المناخ وانطلاقا من دور البنك وريادته في الاعمال المصرفية التي تواكب التوجهات العالميه والمتطلبات والقضايا الوطنيه وصندوق المناخ الاخضر.