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ضبط مطلوب امني بتعز - أخبار كلمتك

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ضبط مطلوب امني بتعز - أخبار كلمتك

ضبط مطلوب امني بتعز - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 05:19 مساءً - كلمتك: خاص

 

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، اليوم السبت، تمكنها من ضبط أحد المطلوبين الأمنيين لشرطة محافظة حضرموت.
وقال مركز الإعلام الأمني بتعز، إن الأجهزة الأمنية ضبطت المدعو "م. ع. م " المطلوب أمنياً لشرطة محافظة حضرموت على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

وأوضح مدير شرطة مديرية المظفر العقيد محمد العليمي أن المضبوط صادر بحقه أمر قبض قهري من نيابة البحث والأمن والسجون بمحافظة حضرموت.

وأشار إلى أنه تم ضبطه من قبل أفراد شرطة المديرية بقيادة مساعد مدير شرطة المديرية النقيب أكرم القاسمي بناءً على توجيهات مدير عام شرطة المحافظة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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