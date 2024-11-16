ضبط مطلوب امني بتعز - أخبار كلمتك

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، اليوم السبت، تمكنها من ضبط أحد المطلوبين الأمنيين لشرطة محافظة حضرموت.

وقال مركز الإعلام الأمني بتعز، إن الأجهزة الأمنية ضبطت المدعو "م. ع. م " المطلوب أمنياً لشرطة محافظة حضرموت على ذمة عدد من القضايا الجنائية.

وأوضح مدير شرطة مديرية المظفر العقيد محمد العليمي أن المضبوط صادر بحقه أمر قبض قهري من نيابة البحث والأمن والسجون بمحافظة حضرموت.

وأشار إلى أنه تم ضبطه من قبل أفراد شرطة المديرية بقيادة مساعد مدير شرطة المديرية النقيب أكرم القاسمي بناءً على توجيهات مدير عام شرطة المحافظة.