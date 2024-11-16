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عاجل:استقالة مسؤول بارز من منصبه ويكشف عن حدوث مخالفات - أخبار كلمتك

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صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - كلمتك/خاص:

استقال الاستاذ نبيل الفقيه رئيس لجنة الانتخابات في اتحاد كرة القدم بسبب المخالفات في تفسيرات بنود النظام الأساسي

وجاء ببيان الاستقالة:

بسم الله الرحمن الرحيم 
بيان انسحاب

الاخوة الاتحاد العام لكرة القدم.  المحترمين

في ضوء التطورات التي شهدتها العملية الانتخابية منذ إعلان أسماء المرشحين، في يوم 9 نوفمبر 2024م ، وبالنظر إلى الأجواء التي سادت أعمال اللجنة الانتخابية وما صاحبها من تباين واضح في التفسيرات القانونية والإجراءات المتبعة، أجد نفسي مضطراً لتقديم استقالتي من رئاسة اللجنة الانتخابية.

لقد بذلت جهدي منذ بداية تكليفي برئاسة اللجنة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحياديتها بما يتماشى مع الإعلان الصادر عن الاتحاد للدعوة للعملية الانتخابية، و النظام الأساسي ، والنظام الانتخابي المعتمد من الفيفا، إلا أن بعض القرارات والممارسات التي تمت داخل وخارج اللجنة لم تستند إلى مسوغات قانونية واضحة، مما أثرت سلباً على سير العمل من وجهة نظري وأضعفت من إمكانية تحقيق العدالة والشفافية التي أؤمن بها.

إنني أؤكد أن قراري بالانسحاب جاء بعد تفكير عميق ومراعاة للمصلحة العامة لكرة القدم اليمنية، إذ أرى أن استمرار عملي في ظل هذه الظروف لن يسهم في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية ولن يكون منسجماً مع مبادئي المهنية.

أتمنى لكم التوفيق في معالجة هذه التحديات، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق مصلحة كرة القدم في بلادنا.

مع خالص الاحترام والتقدير،
نبيل حسن الفقيه
رئيس اللجنة الانتخابية (سابقاً)

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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