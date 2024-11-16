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الزبيدي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ويناقش معه هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

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الزبيدي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ويناقش معه هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

الزبيدي يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ويناقش معه هذا الامر بشان الحوثيين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - كلمتك/خاص:

التقى عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم السبت، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، السيد ميخائيل بوغدانوف.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين بلادنا وروسيا الاتحادية، وسُبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض التطورات ذات الصلة بالجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في بلادنا والمنطقة.

وفي هذا السياق، أشار الزُبيدي إلى التحديات الكبيرة التي تفرضها الهجمات الحوثية المتكررة على خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب وخليج عدن، مؤكداً أن هذه الهجمات لا تهدد فقط أمن بلادنا والمنطقة فقط، بل تمثل خطراً مباشراً على الأمن البحري والتجارة العالمية، مجددا المطالبة بدور دولي أكثر حزماً في مواجهة هذه التهديدات.

كما رحب الزُبيدي بقرار روسيا فتح سفارتها في العاصمة عدن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين بلادنا وروسيا الاتحادية، وتؤكد رغبة موسكو في تعزيز حضورها الدبلوماسي ودورها الفاعل في دعم الاستقرار والتنمية في بلادنا، ومؤكدا في هذا الشأن استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي، تقديم كافة التسهيلات التي تضمن نجاح هذه الخطوة المهمة التي من شأنها أن تعزز التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين.

من جهته، عبّر السيد بوغدانوف عن التزام روسيا بدعم الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام في بلادنا، ومنوها بأهمية تكثيف التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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