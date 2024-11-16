حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

حزب الله يعلن استهداف 5 قواعد عسكرية في حيفا - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد قضاء ترامب على الحوثيين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - وزير قطاع الأعمال: تصنيع أول بطارية سيارات محلية بحلول 2027 (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نقابة الموسيقيين: محمد منير «بخير».. وما تردد عن تدهور حالته الصحية مجرد «فبركة» - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

وزير الطيران يعلق على فيديو البلوجر المسيء لمطار القاهرة ويكشف عن توجيه للسيسي - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

درجات الحرارة غدا الأحد 17-11-2024 فى مصر - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

انخفاض أسعار اللحوم الكندوز نحو 3 جنيهات في الأسواق - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

تصفيات أمم أفريقيا، غينيا تخطف فوزا ثمينا من الكونغو الديمقراطية بالدقيقة الأخيرة (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

أشرف عبد الباقي عن مشاركة فيلم "مين يصدق" في القاهرة السينمائي: حاسس إنه امتحان (فيديو) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

رئيس هيئة التشاور والمصالحة يطمئن على صحة عضو الهيئة وزير الشباب والرياضة في عدن - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس هيئة التشاور والمصالحة يطمئن على صحة عضو الهيئة وزير الشباب والرياضة في عدن - أخبار كلمتك

رئيس هيئة التشاور والمصالحة يطمئن على صحة عضو الهيئة وزير الشباب والرياضة في عدن - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 04:14 مساءً - كلمتك/خاص:

قام معالي رئيس هيئة التشاور والمصالحة، الأستاذ محمد الغيثي، اليوم السبت، بزيارة إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة عدن، للاطمئنان على صحة عضو هيئة التشاور والمصالحة، وزير الشباب والرياضة، الأستاذ نايف البكري.

وأعرب الغيثي خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء العاجل للوزير البكري، مثمنًا جهوده الوطنية ومساهماته في خدمة البلاد، سواء في مجاله الوزاري أو ضمن عمله في هيئة التشاور والمصالحة.

من جانبه، أعرب البكري عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على هذه اللفتة الأخوية والإنسانية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قيم التواصل والتلاحم الوطني.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

اعلامي عسكري:واحدة من افراد عصابة الابتزاز في صنعاء تزوجت ٣٨٠ عريس خليجي ويمني - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق