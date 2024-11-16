رئيس هيئة التشاور والمصالحة يطمئن على صحة عضو الهيئة وزير الشباب والرياضة في عدن - أخبار كلمتك

قام معالي رئيس هيئة التشاور والمصالحة، الأستاذ محمد الغيثي، اليوم السبت، بزيارة إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان في العاصمة عدن، للاطمئنان على صحة عضو هيئة التشاور والمصالحة، وزير الشباب والرياضة، الأستاذ نايف البكري.

وأعرب الغيثي خلال الزيارة عن تمنياته بالشفاء العاجل للوزير البكري، مثمنًا جهوده الوطنية ومساهماته في خدمة البلاد، سواء في مجاله الوزاري أو ضمن عمله في هيئة التشاور والمصالحة.

من جانبه، أعرب البكري عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة على هذه اللفتة الأخوية والإنسانية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز قيم التواصل والتلاحم الوطني.