ظهر لاول مرة رئيس وزراء مليشيا الحوثي عبدالعزيز بن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء.
ووضع
بن حبتور والرهوي إكليلا من الزهور على ضريح رئيس مليشيا الحوثيين السابق صالح الصماد.
وزار عضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيا عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب الرهوي اليافعي ، اليوم ضريح صالح على الصماد ورفاقه في ميدان السبعين في صنعاء
شاهد اول صورة لبن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء اثناء قيامه بهذا الامر مع الرهوي اليافعي - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - كلمتك/خاص:
ظهر لاول مرة رئيس وزراء مليشيا الحوثي عبدالعزيز بن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء.
ظهر لاول مرة رئيس وزراء مليشيا الحوثي عبدالعزيز بن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء.
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