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شاهد اول صورة لبن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء اثناء قيامه بهذا الامر مع الرهوي اليافعي - أخبار كلمتك

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شاهد اول صورة لبن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء اثناء قيامه بهذا الامر مع الرهوي اليافعي - أخبار كلمتك

شاهد اول صورة لبن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء اثناء قيامه بهذا الامر مع الرهوي اليافعي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - كلمتك/خاص:

ظهر لاول مرة رئيس وزراء مليشيا الحوثي عبدالعزيز بن حبتور عقب الاطاحة به في صنعاء.
ووضع
بن حبتور والرهوي إكليلا من الزهور على ضريح رئيس مليشيا الحوثيين السابق  صالح الصماد.
وزار عضو المجلس السياسي الأعلى للمليشيا عبدالعزيز صالح بن حبتور ومعه رئيس الوزراء الحوثي أحمد غالب الرهوي اليافعي ، اليوم ضريح صالح على الصماد ورفاقه في ميدان السبعين في صنعاء

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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