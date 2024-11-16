وزارة التعليم العالي تكرم الجامعات المتصدرة محليًا في تقييم QS العالمي للعام 2025 - أخبار كلمتك

أقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني صباح يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024، في القاعة الكبرى بجامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن، حفل تكريم الجامعات اليمنية الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى محليًا في التصنيف العالمي QS للعام 2025، والاحتفاء باليوم العالمي للجودة، بمشاركة الجامعات الحكومية حضرموت، صنعاء، عمران، وجامعات خاصة.

وفي الحفل أثنى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. خالد الوصابي على استضافة جامعة العلوم والتكنولوجيا لهذا الاحتفال، مهنئًا الجامعات الثلاث المتصدرة في التصنيف، ومعبّرًا عن فخر الوزارة بهذا الإنجاز؛ كونه إنجاز مهم على المستوى الوطني، مؤكدًا على دور الوزارة في متابعة الجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد في مطلع العام القادم 2025 لإطلاق الأداة الوطنية للتصنيف الخاصة بالجامعات المحلية.

وخلال الحفل، قدّم عميد عمادة التطوير وضمان الجودة بجامعة العلوم والتكنولوجيا د. محمود الرميمة عرضًا موجزًا عن التقرير السنوي للأداء الأكاديمي في الجامعة للعام الجامعي 2023-2024.

في نهاية الحفل، قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. خالد الوصابي بتكريم الجامعات اليمنية الحاصلة على المراكز الأولى في تصنيف QS، وهي: جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمركز الأول، وجامعة حضرموت بالمركز الثاني، وجامعة صنعاء بالمركز الثالث.

كما كرمت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأقسام الحاصلة على المراكز الأولى في تقييم الأداء الأكاديمي للعام 2023-2024، بالإضافة إلى تكريم المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وفق نتائج التقييم من مختلف كليات الجامعة.