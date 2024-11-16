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الشيخ احمد العيسي يتخذ هذه الخطوة بحق الطفل الكفيف الذي كان حاضرا ببطولة العيسي الكروية بأبين - أخبار كلمتك

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الشيخ احمد العيسي يتخذ هذه الخطوة بحق الطفل الكفيف الذي كان حاضرا ببطولة العيسي الكروية بأبين - أخبار كلمتك

الشيخ احمد العيسي يتخذ هذه الخطوة بحق الطفل الكفيف الذي كان حاضرا ببطولة العيسي الكروية بأبين - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:42 مساءً - كلمتك/خاص:

في بادرة طيبة وانسانية لم تكن الاولى للشيخ أحمد صالح العيسي رجل المواقف الانسانية دائما والذي تكفل بعلاج الطفل الكفيف الذي حضر المباراة النهائية وعلق صورة في نهائي بطولة العيسي الكروية يوم امس مكتوب عليها ( الكل يراك بعينه الا انا أراك بقلبي ) كلمات هزت وجدان ومشاعر رجل البر والإحسان الذي لايسعنى الوقت ان اتحدث عن جزيل العطاء والمكارم والمواقف الانسانية التي يتمتع بها العيسي غض النظر عن رقمه الصعب الذي عجز الجميع الوصول اليه في المجال الرياضي فتساقطوا قبل أن يصلوا إلى عرشه .

موقف إنساني عظيم اشبه ب الخيال ظنه الجميع معجزة أمام العيسي الذي رغم انشغاله بالانتخابات والامور الاخرى ولكن مثل هذه المواقف لاتمر عليه ابدا وعبر امين المنطقة الوسطى وربانها محب الخير للجميع امين العوسجي الذي كان همزة وصل لعلاج هذا الطفل الكفيف مع الشيخ أحمد صالح العيسي.

لفتة كريمة وكلمة شكر في حق اللجنة المنظمة من قبل الشيخ امين العوسجي والكابتن وليد وباصم وكل من كانت له بصمة في إرسال هذه الرسالة الانسانية إلى صاحب الكرم والجود العيسي لعلاج هذا الطفل، نسأل الله أن  يشفيه ويعود سالما معافى وأن يجزي الشيخ أحمد صالح العيسي خير الجزاء .

من/أحمد الحامدي 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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