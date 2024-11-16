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الكشف عن موعود وصول المليار الدولار الى عدن برفقة هذا المسؤول - أخبار كلمتك

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الكشف عن موعود وصول المليار الدولار الى عدن برفقة هذا المسؤول - أخبار كلمتك

الكشف عن موعود وصول المليار الدولار الى عدن برفقة هذا المسؤول - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:26 مساءً - كلمتك/

أفاد مصدر مصرفي خاص أن الأسبوع المقبل سيشهد عودة المعبقي إلى العاصمة  عدن، حيث سيترافق ذلك مع تعزيز البنك المركزي بمليار دولار منحة من المملكة.

ولفت إلى أنه رغم أهمية هذه المنحة، إلا أن تأثيرها على سعر الصرف سيكون محدوداً، حيث سيتم تخصيصها لعشرين مزاداً لبيع الدولار بقيمة خمسين مليون دولار لكل مزاد، لدفع مرتبات موظفي القطاع العام وتمكين الحكومة من الوفاء ببعض التزاماتها.

وأشار المصدر إلى أن إنقاذ العملة الوطنية وإعادتها إلى مستوى يتناسب مع مرتبات الموظفين يتطلب ضخ ما لا يقل عن ثمانية مليارات دولار، دون وجود بوادر لاستعداد أي دولة شقيقة أو صديقة لتقديم هذا المبلغ.

كما أكد أن طلب الحكومة بإعادة تصدير النفط الخام لا يلقى قبولاً لدى الأشقاء والأصدقاء، الذين يرون أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد ضد المليشيات ويجب أن يتم بعد اتفاق اقتصادي شامل وفقاً لنصوص خارطة السلام المجمدة.

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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