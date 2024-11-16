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وفاة شاب بسبب تعرضه للغدر من خطيبته في صنعاء(صادم) - أخبار كلمتك

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وفاة شاب بسبب تعرضه للغدر من خطيبته في صنعاء(صادم) - أخبار كلمتك

وفاة شاب بسبب تعرضه للغدر من خطيبته في صنعاء(صادم) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:10 مساءً - كلمتك/خاص:

قالت نجلة القاضي المرحوم عبدالحكيم ابوبكر:أمس رحت أزور قبر أبي لقيت عجوزة وسألتها من مات عليك؟! قالت إبني قلت لها كيف مات؟ قالت :كان يحب واحدة وراح تقدم لها أكثر من مرة ولما وافقوا بالأخير شفطوه كل الفلوس بالنهاية وقالوا له البنت ما تشتيك!وللأسف الإبن بكر اليوم الثاني ميت
واضافت:مات من القهرررر ياجماعة مات من الوجع يا الله كيف كنت هاذيك الساعة حاولت أواسيها بس ماقدرت .. والله قشعر جسمي لحد الآن وقهري ووجعي عليه للآن والله ماقدرت أنسى كنت أسأل نفسي الآن كيف إحساس البنت؟ أيش تحس وكيف شعورها ؟؟أكيد ندمانة ندم عمرها وتتمنى يرجع ولاتجرحه حتى لو ماكانت تشتيه ولا تحبه بس كانت بتفعل أي شي عشان ماتظلمه وتقهره..

واختتمت:لاتجرحووش بعضكم ياجماعة ولاتعشموا بعضكم بأن فلان يحبني ، لأنه اللي يحبك مايسخى عليك والله ، ومايسخى يزعلك ويقهرك ويرقدك زعلان ومكسور خاطرك منه ومش شرط يكون حبيب قد تكون صديقه أخت أم أب أخ قد يكون حتى عابر سبيل أمانتكم لاتقهروا أحد سواء كان بقصد أو بدون قصد.. وسامحوني إذا زعلت حد بيوم من الايام بقصد أو بغير قصد.. واللي مش قادر يسامح تعالوا وكلموني ولكم مايرضيكم مني.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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