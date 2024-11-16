وزير الصحة يدشن حملة تعزيز صحة الأم والوليد في عدن - أخبار كلمتك

دشن وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، فعاليات حملة تعزيز صحة الأم والوليد التي ينفذها قطاع السكان بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان.

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى الـ21من الشهر الجاري في 13مديرية بمحافظتي عدن وتعز، 382 الف و 413امراة في سن الإنجاب وسينفذها كادر صحي ينضوي في 531 فرقة صحية ثابته ومتحركة.

وأكد وزير الصحة، أهمية الحملة في الحد من وفيات الأمهات..مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير الخدمات الصحية الموجهة للام والطفل..موضحاً بأن الحملة تأتي لإعطاء رسائل توعوية شاملة للام والوليد ابتداء من اهمية اختبارات ما قبل الزواج لتجنب كثير من الأمراض الوراثية..مشيراً الى اهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي في عيادة الفحص المبكر كونه السرطان الاعلى اصابة بين النساء.

وشدد الوزير بحيبح خلال التدشين بحضور عدد من وكلاء الوزارة، على ضرورة الاهتمام بأخذ اللقاحات للاطفال في المراكز الصحية وهي متوفرة وآمنة ومجانية وتعمل على تحصين صحة الأطفال..متمنيا أن تحقق الحملة نتائج إيجابية..مثنيا على دور الكادر الصحي العامل فيها..منوهاً أن الحملة تمثل واحدة من مخرجات الشراكة المستمرة والتعاون بين وزارة الصحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتقديم وتحسين الرعاية الصحية للامهات والمواليد وبما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية.

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى الـ21من الشهر الجاري في 13مديرية بمحافظتي عدن وتعز، 382 الف و 413امراة في سن الإنجاب وسينفذها كادر صحي ينضوي في 531 فرقة صحية ثابته ومتحركة.