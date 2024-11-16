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صحفي حضرمي يتحدث عن تحولات متسارعة للمشهد السياسي في حضرموت - أخبار كلمتك

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صحفي حضرمي يتحدث عن تحولات متسارعة للمشهد السياسي في حضرموت - أخبار كلمتك

صحفي حضرمي يتحدث عن تحولات متسارعة للمشهد السياسي في حضرموت - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 16 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - كلمتك/ خاص

قال الصحفي الحضرمي امجد صبيح : ‏يشهد المشهد السياسي في حضرموت تحولات متسارعة، دفعت البعض للتساؤل عن دور حلف قبائل حضرموت وقدرته على مواكبة هذه المتغيرات.  ومثلما ذكرت في المنشور السابق فغياب وفود القبائل عن زيارة مخيم الحلف في الهضبة مؤخراً أثار تساؤلات حول مدى تماسك الحلف وقدرته على الحفاظ على دوره التقليدي، خاصة مع  التحركات السياسية القوية التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي.

واضاف صبيح أن مليونية الهوية الجنوبية التي شهدتها مدينة سيؤن بحضرموت مؤخراً،  عكست حضوراً شعبياً لافتاً  أكد على تمسك أبناء حضرموت بهويتهم الجنوبية ودعمهم للمجلس الانتقالي.  هذا المشهد  يضع حلف قبائل حضرموت أمام تحدي  مراجعة  مواقفه   في ظل المتغيرات الراهنة. 

واختتم: التمسك بالجمود وعدم  التفاعل  مع  تطلعات الشارع الحضرمي  قد  يؤدي  لعزلة  الحلف  وتراجع  دوره وهذا ملاحظ كليا الآن....المرونة  والانفتاح  على مختلف القوى السياسية  والتفاعل  الإيجابي  مع  المشهد  السياسي  المتغير  هو  الكفيل  بضمان  دور  فعال ...

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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